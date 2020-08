ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları 2020 tarihi...

13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 yılının ilk ALES sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulandı. Sınav günü sonrasında ALES sonuçları için arayış başladı. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin belirlediği o gün...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel 2020-ALES Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.