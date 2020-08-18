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18.08.2020 - 11:14 |

ALES soruları ve cevapları yayımlandı 2020! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Adayların heyecanla beklediği ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Sınava girenler sorulara nasıl erişim yapılacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyorlar. İşte 2020 ALES soruları ve cevapları...

ALES soruları ve cevapları yayımlandı 2020! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sınavı geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Akademik kariyer yapmak isteyenler girdiği ALES sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. Sınava giren öğenciler için soruların tamamına erişim sağlayabilecekler. İşte 2020 ALES soruları ve cevapları! Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

 16 Ağustos'ta gerçekleştirilen ALES sınavının temel soru kitapçığı ile cevap Anahtarının % 10'u erişime açıldı.

ALES TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ALES sınavına giren adaylar, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle sınav sorularının tamamına erişebileceklerdir.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

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