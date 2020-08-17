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17.08.2020 - 09:16 |

ALES soruları ve cevapları yayımlandın mı? 2020 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sınavı dün yani 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Akademik kariyer yapmak isteyenlerin girdiği ALES sınavının tamamlanmasıyla birlikte adaylar soru-cevap anahtarının ve sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte 2020 ALES soruları, cevapları ve sonuç tarihi ile ilgili detaylar...

ALES soruları ve cevapları yayımlandın mı? 2020 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES soruları ve cevaplarının ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. 150 dakika süren ALES sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde yapıldı.Adaylar büyük bir heyecanla sonuçlarının açıklanacağı zamanı bekleyecekler. Peki 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

ALES soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. ALES soru ve cevap anahtarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen ALES sınavının sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

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