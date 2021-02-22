ALES soruları ve cevapları açıklandı, TIKLA: ALES puan hesaplaması nasıl yapılır?

2020 ALES/2 sınavı 21 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonrasında büyük bir merakla sınav soruları ve puan hesaplama ayrıntıları araştırılmaya başlandı. ÖSYM, gerçekleştirdiği duyuruda 2020-ALES/2 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu. İşte ALES soruları ve cevapları! ALES puan hesaplaması nasıl yapılır?

ALES SORULARI VE CEVAPLARI

ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u yayımlandı.

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ALES PUAN HESAPLAMA

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

AP : Adayın ağırlıklı puanı

X : Ağırlıklı puanların ortalaması

S : Ağırlıklı puanların standart sapması

B : Ağırlıklı puanların en büyüğü