Alev alan minibüsten geriye bu görüntü kaldı

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesinde meydana geldi. Oto tamir dükkanın önünde bekleyen minibüs, bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden mahalle bekçileri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Minibüsten geriye sadece iskeleti kalırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.