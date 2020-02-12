Alev alan minibüsten geriye bu görüntü kaldı

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesinde meydana geldi. Oto tamir dükkanın önünde bekleyen minibüs, bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden mahalle bekçileri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Minibüsten geriye sadece iskeleti kalırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hulusi Akar: "Orada kalmaya devam ediyoruz, kalmaya devam edeceğiz"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Associated Press haber ajansına, İdlib'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bakan Akar: “Biz Astana sürecinin ve Soçi Mutabakat Muhtırası’nın ayakta kalmasından yanayız. İdlib’deki Gözlem Noktalarımız da Soçi Mutabakat Muhtırası’nın bir parçası ve biz o nedenle orada kalmaya devam ediyoruz, kalmaya devam edeceğiz.”