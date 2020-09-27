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27.09.2020 - 01:48 | | DHA

Alevler gökyüzünü aydınlattı! Gebze'de korkutan yangın

Pelitli Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasının imalat bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Alevler gökyüzünü aydınlattı! Gebze'de korkutan yangın

Haber verilmesi üzerine olay yerine Gebze ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle fabrikadaki iki kamyon da zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alevler gökyüzünü aydınlattı Gebzede korkutan yangın

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