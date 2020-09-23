Aleyna Çakır kimdir, nasıl öldü? Aleyna Çakır olayında yeni gelişme!

Son dakika haberleri arasında zaman zaman yer alan Aleyna Çakır olayında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun da geçtiğimiz günlerde ölü olarak bulunmasından sonra açıklamalar peş peşe gündeme geliyor. Konuya hakim olmayan vatandaşlar ise Aleyna Çakır'ın ölümü hakkında bazı sorulara cevap arıyor. Peki Aleyna Çakır olayı nedir, nerede oldu? Aleyna Çakır kimdir, ölümü nasıl, ne zaman oldu? İşte son durum...

ALEYNA ÇAKIR OLAYINDA YENİ GELİŞME

Aleyna Çakır'ın avukatı bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklamalarda bulundu. Aleyna Çakır'ın ellerinde DNA kalıntılarına rastlandığı fakat DNA kalıntılarının kime ait olduğunun henüz belirlenmediğini duyurdu.

ALEYNA ÇAKIR OLAYI NEDİR, NEREDE OLDU?

Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızdı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİ ÜMİTCAN'IN ANNESİ DE ÖLÜ BULUNDU

Ümitcan Uygun'un annesi bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ümitcan Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürdü. Müge Anlı konu ile ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı.

MÜGE ANLI AÇIKLAMA YAPTI

Müge Anlı ise ATV ekranlarında yayınlanan programında konu hakkında sessizliğini bozdu. Gülay Uygun'un ölümünde suçlu olarak gösterilen Anlı, şunları söyledi: "Anne intihar etmeyi düşünüyor ama ağzından maskesini bile çıkarmıyor. Elinde poşetler var ve ensesinden bir kurşunla intihar ediyor. Öncelikle aileye başsağlığı diliyorum. Konu annenin üzerinde değilken kadın dün ölüyor."

"ATV, ben ve ailem tehdit ediliyor. Bununla ilgili belgeler var. Hep bir tehdit var. Bunun ardından yine suçlu ben oldum onların gözünde. Ben gazeteciyim ben kimseyi tanımam. Ben annenin adını ve fotoğrafını vermedim. Ben gazeteciyim ve tarafsızım. Rabbim kalbime ne verdiyse ben onun doğrultusunda gidiyorum yayına başladığımda beri. Ben bu yoldan dönmeyeceğim. Allah ömür verdikçe, kim ne tehdit ederse kim yıldırmaya çalışsa da devam edeceğim. Bunların cezalandırılması gerekiyor. Çünkü başka Aleyna ölsün istemiyorum. Bu bir yıldırıma politikası. Olayı başka bir yere çekme politikası. Keşke hanımefendi hayatta olsaydı. Keşke hanımefendi oğluna ulaşmaya çalıştığımızda bizimle konuşsaydı. Ben hanımefendinin adını ve fotoğrafını vermedim. Devlete bıraktım. 3,5 aydır neredeyse tüm medya kuruluşlarında oğlu hakkında bunlar denilirken sakin kala bir hanımefendi devlet araya girince mi intihar etti ne oldu yani? Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Senin eşin bir sözü kendini vuruyor senin söylemine göre. Keşke bu tavrı Aleyna ölürken oğluna da gösterseydin. Sen benim için ne söylerse söyle ben senin de karşında değilim."

ÜMİTCAN UYGUN'DAN ALEYNA ÇAKIR İTİRAFI!

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin itiraflarda bulundu.

"Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı.

Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da... ağabeyim vermiştir."