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05.10.2020 - 19:35 |

Ali Edizer kimdir? Sosyal medyada açıklamaları ile tepki çeken GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer kaç yaşında?

Ali Edizer görevden alındı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile tepki çeken ve görevden alınan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer ile ilgili detaylar gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ali Edizer kimdir?

Ali Edizer kimdir? Sosyal medyada açıklamaları ile tepki çeken GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer kaç yaşında?

GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, sosyal medyada erkeklere 'ikinci eşi alın' çağrısıyla tepki çekmişti. GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in görevden alındığı habere gündeme geldi. Ali Edizer kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ALİ EDİZER GÖREVDEN ALINDI!

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medyada erkeklere 'ikinci eşi alın' çağrısıyla tepki çeken Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, paylaşımlarıyla tepki çeken Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.

ALİ EDİZER KİMDİR?

Lisansını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüksek lisansını ise THK Üniversitesi’nde yapan hekim Ali Edizer kariyerine 1992 yılında Kayseri Keykubat Sağlık Ocağı Tabibi olarak başladı.

1996-1997 yıllarında Hakkari Çukurca’da askerlik görevini yerine getiren Edizer, 1999’da Kayseri İl Sağlık Müdürü Yardımcısı oldu.

2009’da Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olan Edizer, 2010 ve 2011 yıllarında ise SGK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı olarak görevine devam etti.

2012’de Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdür olan Edizer, 2016-2018 yılları arasında ise Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev aldı.

 

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 5 Ekim 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1412 oldu. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz." dedi.
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