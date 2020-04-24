Ali isminin anlamı nedir? Ali ne demek, ne anlamına gelir?

Ali ismi dilimize Arap etkisiyle yerleşmiş bir sözcüktür. Yani Ali Arapça kökenli bir kelimedir. Derin manalar içermesi sebebiyle çocuklara Ali ismi verilmektedir. Yüce ve ulu anlamlarını taşımaktadır.

Ali Ne Demek?

Ali, kelime anlamı olarak çok derin manalar içermektedir. Arapçadan dilimize yerleşmiştir. Söylenişi normalde şapkalı harfle gerçekleşmektedir. Ancak isim olarak kullanımı kalın ve şapkasız harf ile olmaktadır. Yüce, yüksek, ulu anlamlarını taşıyan bir sözcüktür. Ayrıca onurlu hatta onur bakımından en üstün olan anlamlarını da taşımaktadır.

Ali, Peygamberin damadı, Ebu Talib'in oğludur. Ayrıca dört halifeden sonuncusudur. Bu sebeple Ali erkek çocuklarına verilen isimler arasındaki yerini korumaktadır. Anlam olarak derin manalar içermesi ve dini kaynaklarda taşıdığı önem dolayısıyla tercih edildiğini söylemek mümkündür.

Ali İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Ali ismi Arapçadan dilimize yerleşmiş bir isimdir. Dini kaynaklarda oldukça sık geçmektedir. Ancak Ali isminin Kur'an'da geçip geçmediğini merak edenler için yapılan araştırmalar sonucu Kur'an'da geçtiği saptanmıştır. Kur'an'da birçok ayette rastlanmaktadır.

Nisa Suresi, Hac Suresi, Meryem Suresi, Lokman Suresi, Şura Suresi, Zuhruf Suresi, Mümin ve Sebe Surelerinde rastlanmaktadır. Bu surelerde yüce, onurlu, şanlı anlamlarında kullanılmıştır.