MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası oldular!
ABONE OL
14.05.2020 - 15:18 | | DHA

Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası oldular!

Gaziantep’te, alışveriş yapan 4 kadının çantalarından cüzdan ve cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalan 2 kadın, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Hırsızlık sırasında çarşaf giyip, kendilerini gizlemeye çalıştıkları da belirlenen kadınlardan 1'i tutuklandı.

Alışveriş yapan kadınların korkulu rüyası oldular!

Gaziantep'te son dönemde 4 kadın, mağazalarda alışveriş yaparken, cep telefonu ve cüzdanlarının çalındığını söyleyerek, polise şikayette bulundu. Şikayetler üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının meydana geldiği mağazalarda bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucu yankesicilik yöntemiyle yapılan bazı hırsızlık olaylarında çarşaf giyerek, kendilerini gizlemeye çalışan şüpheli kadınlar, polis ekiplerince yakalandı.

Yanlarındaki çantada yapılan aramada da çarşaf bulunan 2 kadın, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan ve ismi açıklanmayan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'un hava kalitesi arttıİBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi sorumlusu Muhammet Doğan, koronavirüs salgınından sonra alınan tedbirlerle İstanbul'un hava kalitesinde olumlu yönde gelişme gözlemlediklerini söyleyerek, "Hava kirliliğinde yüzde 30 ile 50 arasında bir iyileşme var" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 kardeş, motosikletle 2 polise çarptı

Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 kardeş, motosikletle 2 polise çarptı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Çorum'da sokak ortasında başından vuruldu

Çorum'da sokak ortasında başından vuruldu

Sıradaki Haber