16.02.2020 - 10:26 |
Alkan Dalgakıran kimdir, kaç yaşında? Alkan Dalgakıran biyografisi
O Ses Türkiye'nin 2020 şampiyonu olan Alkan Dalgakıran'ın hayatı merak konusu oldu. O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın takımında olan Alkan Dalgakıran birinci oldu. İzleyici tarafından ise Alkan Dlgakıran kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? soruları yoğun ilgi görmeye başladı. İşte O Ses Türkiye 2020 şampiyonu lkan Dalgakıran hakkında merak edilenler...
TV8 kanalının ilgiyle takip edilen ses yarışması O Ses Türkiye'nin 2020 sezonu sona erdi. O Ses Türkiye'de kim birinci oldu sorusunun yanıtı beli oldu. Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu. Peki Alkan Dlgakıran kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte Alkan Dalgakıran hakkında bilinenler...
ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?
O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimlerden olan Alkan Dalgakıran, sesiyle büyük beğeni topluyor. İşte, Alkan Dalgakıran hakkında merak edilenler... Aslen Yalovalı olan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yer alan genç yarışmacı, sosyal medyada büyük beğeni topluyor.
Yer: Bağcılar! 1'i çocuk 4 kişi... Şoke eden anlar!Bağcılar'da biri çocuk, 4 kişinin bir cami minaresi ve kubbesinde güvenlik önlemi almadan çalışmaları kameralara yansıdı. Görüntülerde emniyet kemeri ve baret takmayan ve hiçbir iş güvenliği tedbiri almadan yerden metrelerce yüksekte çalışan işçilerin cep telefonu ile fotoğraf çektikleri de görüldü.