Alkan Dalgakıran kimdir, kaç yaşında? Alkan Dalgakıran biyografisi

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen ses yarışması O Ses Türkiye'nin 2020 sezonu sona erdi. O Ses Türkiye'de kim birinci oldu sorusunun yanıtı beli oldu. Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu. Peki Alkan Dlgakıran kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte Alkan Dalgakıran hakkında bilinenler...

ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimlerden olan Alkan Dalgakıran, sesiyle büyük beğeni topluyor. İşte, Alkan Dalgakıran hakkında merak edilenler... Aslen Yalovalı olan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yer alan genç yarışmacı, sosyal medyada büyük beğeni topluyor.