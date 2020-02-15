MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Alkan Dalgakıran kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye finalisti Alkan Dalgakıran
ABONE OL
15.02.2020 - 23:41 |

Alkan Dalgakıran kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye finalisti Alkan Dalgakıran

O Ses Türkiye'nin finalistlerinden biri olan Alkan Dalgakıran, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri oldu. Peki merakla araştırılan Alkan Dalgakıran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte O Ses Türkiye finalisti Alkan Dalgakıran ile ilgili bilgiler...

Alkan Dalgakıran kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye finalisti Alkan Dalgakıran

TV8 ekranlarının büyük beğeniyle izlenen programı O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı yaşanacak. O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın takımından yarı finale kalan Alkan Dalgakıran'ın kim olduğu merak konusu oldu. Televizyonseverler Alkan Dalgakıran'ın özel yaşamı hakkında bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Alkan Dalgakıran kimdir?

ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimlerden olan Alkan Dalgakıran, sesiyle büyük beğeni topluyor. İşte, Alkan Dalgakıran hakkında merak edilenler... Aslen Yalovalı olan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yer alan genç yarışmacı, sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

İstanbul'da bekçilere saldırıBahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zümrüdüanka 4. son bölümde Serhat, Abbas'ın oyununu... - Zümrüdüanka 5. yeni bölüm fragmanı...

Zümrüdüanka 4. son bölümde Serhat, Abbas'ın oyununu... - Zümrüdüanka 5. yeni bölüm fragmanı...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

Eminönü balıkçıları ne olacak?

Eminönü balıkçıları ne olacak?

İşte gıda terörü listesi

İşte gıda terörü listesi

Sıradaki Haber