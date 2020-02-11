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11.02.2020 - 09:59 | | İHA

Alkollü şahıs odasında kendini yaktı!

Manisa'nın Demirci ilçesinde alkol aldığı öğrenilen bir kişi evinin odasında kendini ateşe verdi. Anne ve babası tarafından su dökülerek söndürülen şahıs 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Alkollü şahıs odasında kendini yaktı!

Olay, Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı İçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olarak eve gelen Mehmet S. (34) evin odasında kendini yaktı. Bu sırada evde bulunan annesi ve babası yanan oğullarını söndürmek için mutfaktan aldıkları suyu üzerine döktü.

Söndürülen Mehmet S., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından önce Demirci Devlet Hastanesine ardından Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Vücudunun ön yüzünde ve boyununda yanıklar tespit edilen Mehmet S., 2. derece yanık teşhisi ile tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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