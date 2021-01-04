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04.01.2021 - 00:07 | | DHA

Alkollü sürücü, dün satÄ±ÅŸa koyduÄŸu cipiyle tarlaya uçtu

Zonguldak'Ä±nÂ EreÄŸli ilÃ§esinde kontrolden Ã§Ä±karak tarlaya uÃ§anÂ cipin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ kazayÄ± yara almadan atlattÄ±. AlkollÃ¼ olduÄŸu tespit edilen sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n, aracÄ±nÄ± satmak iÃ§in dÃ¼n internette ilan verdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

Alkollü sürücü, dün satÄ±ÅŸa koyduÄŸu cipiyle tarlaya uçtu

Kaza, saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã‡avdarlÄ± Mahallesi Doktorlar Sitesi mevkisinde meydana geldi. H.D. yÃ¶netimindeki 34 SS 136 plakalÄ± cip, kontrolden Ã§Ä±karak yol kenarÄ±ndaki tarlaya uÃ§tu. Cipin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ H.D., kazadan yara almadan kurtuldu.

H.D.'ninÂ yapÄ±lan kontrolde 1,23Â promilÂ alkollÃ¼ olduÄŸu tespit edildi. AracÄ±nÄ± 267 bin TL bedelle satmak iÃ§in internette ilan verdiÄŸi Ã¶ÄŸrenilenÂ H.D., ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AraÃ§ ise Ã§ekiciyle otoparka gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Kazayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â 

AlkollÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼, dÃ¼n satÄ±ÅŸa koyduÄŸu cipiyle tarlaya uÃ§tu

ElazÄ±ÄŸâ€™da sis, ÅŸehir Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla görsel ÅŸölen sunduElazÄ±ÄŸâ€™Ä±n üzerini kaplayan sis, Harputâ€™tan ÅŸehrin gece Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla birlikte görünüÅŸü görsel ÅŸölen oluÅŸturdu.
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Alkollü sürücü, dün satÄ±ÅŸa koyduÄŸu cipiyle tarlaya uçtu

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