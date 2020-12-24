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24.12.2020 - 12:41 |

Alkollü sürücünün çarptığı kadın kurtarılamadı!

Bursa’da kısıtlama saatinde alkollü ve aşırı süratli olduğu öğrenilen Necmettin Ayçiçek, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. Otobüs durağında beklerken ağır yalanan kadın tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alkollü sürücünün çarptığı kadın kurtarılamadı!

Kaza, 23 Aralık 2020 saat 22.30 sıralarında Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Namazgah Mahallesi Işıklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısıtlama saatinde dışarıda alkollü ve aşırı hızlı olduğu öğrenilen Necmettin Ayçiçek, 16 ABG 605 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. Bu sırada otobüs durağında bekleyen Şehri Etser'i ezen alkollü sürücü, daha sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Alkollü sürücünün çarptığı kadın kurtarılamadı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Pazardan alışveriş yaptıktan sonra eve gitmek için durakta bekleyen Etser, bugün tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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