Alman hasta şifayı Türkiye’de buldu

Son zamanlarda nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikayetleri olan Schweighart, Kıbrıs’ta iş gezisinde bulunduğu sırada rahatsızlandı. İleri derecede aort kapak darlığı tespit edilen Schweighart, koronavirüs salgını nedeniyle Almanya’da ameliyat olmak istemedi. Doktor arayışına başlayan Schweighart, İngiliz bir arkadaşının tavsiyesiyle Türkiye’ye geldi. MedipolMega Üniversite Hastanesi’ne yatırılan Schweighart, kasıktan kapalı olarak yapılan TAVI yöntemi ile bir saatlik operasyon geçirdi.

Şimdi çok iyi

Sağlığına kavuşan ve taburcu edilen Schweighart, “Son zamanlarda nefes almakta zorlanıyordum. Göğüs hastalığım var sandım. En büyük endişelerimden biri felçli kalmaktı. Koronavirüs salgınından dolayı Almanya’da tedavi olmayı düşünmedim. Uçak yolculuğunda kriz geçirme riskim olabilirdi. Türkiye’ye geldim. Operasyonum sonrası her şey düzeldi. Türklerle uzun süredir birlikte çalışıyorum. Sıcak ve samimi insanlar” diye konuştu.

75 yaş ve üstüne TAVI yöntemi

Prof. Dr. Bilal Boztosun şu bilgileri verdi: “Her 100 kişiden 1-2’si aort kapağı iki yaprakçıklı olarak doğuyor. Bu kapağın bozulması ile aort sorunları oluşabilir. İki yaprakçıklı doğan kişiler genellikle hayatlarını normal sürdürebilirken, 50-60’lı yaşlarda kapakta gelişen bozukluklara bağlı şikayetler olabiliyor. Anjiyografi yöntemiyle kasıktan veya koltuk altı gibi büyük çaplı damardan aort kapağının değiştirilmesine TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) deniliyor. TAVI, açık kalp ameliyatı için riskli kabul edilenlerle 75 üstü hastalara yapılıyor. İleri seviyede kireçli aort kapak darlığı olan Alman hastaya da cerrahi yöntem uygulamadık. Bunun yerine kapalı gerçekleştirilen TAVI yöntemini uyguladık.”