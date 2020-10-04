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04.10.2020 - 12:26 | | DHA

Almanya'dan gelen komşusundan aldı! Mavi yumurtaları gören şaşırıyor

Amasya’da emekli Sadık Şen’in (73) evinin bahçesinde beslediği Amerikan ırkı tavukları, açık mavi renkte yumurtluyor.

Almanya'dan gelen komşusundan aldı! Mavi yumurtaları gören şaşırıyor
Almanya'dan gelen komşusundan aldı! Mavi yumurtaları gören şaşırıyor
Almanya'dan gelen komşusundan aldı! Mavi yumurtaları gören şaşırıyor
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Kentte, emekliğinin ardından bahçesinde tarımla uğraşan Sadık Şen, 12 yıl önce komşusu tarafından Almanya’dan getirilen Amerikan ırkı ‘Ameraucana’ cinsi tavuklardan aldığı yumurtalardan civciv elde etti. Daha sonraki yıllarda bir tane ile başlayan ve toplam 20’ye çıkardığı tavuklardan açık mavi renkte yumurta elde etti. Kabuğu açık mavi renkte olan yumurtalar, görenlerin dikkatini çekiyor.

Tavuklarının farklı boyutta yumurtladığını gördüğünde şaşırdığını söyleyen Sadık Şen, "Emekliyim, yaklaşık 12 yıldır da onlarla zaman geçiyorum. Amerikan ırkı olan tavuklarımın yumurtaları açık mavi rengiyle görenleri şaşırtıyor. Kendi ihtiyacımızı gideriyor, isteyen komşularıma da bu yumurtalardan veriyorum" dedi.

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