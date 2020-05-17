Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 157 kişi, karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sürüyor. Bu kapsamda Almanya'da yaşayan 157 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na getirildi.



Saat 23.50 sıralarında Kayseri'ye inen uçaktaki yolcuların sağlık taraması yapıldı. Kafile, otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Melikgazi öğrenci yurduna götürüldü.