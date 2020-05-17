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17.05.2020 - 02:28 | | DHA

Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 157 kişi, karantinaya alındı

Corona virüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 157 Türk vatandaşı, Melikgazi öğrenci yurduna yerleştirildi.

Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 157 kişi, karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sürüyor. Bu kapsamda Almanya'da yaşayan 157 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na getirildi.

Saat 23.50 sıralarında Kayseri'ye inen uçaktaki yolcuların sağlık taraması yapıldı. Kafile, otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Melikgazi öğrenci yurduna götürüldü.

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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