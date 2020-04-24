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24.04.2020 - 22:19 |

Almila İsminin Anlamı Nedir? Almila Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Bebek bekleyen bir anne ya da babalar, özellikle doğum yaklaştıkça isim arayışına başlarlar. Bir grup ebeveyn ismin modern bir çizgisi olmasına odaklanırken, diğer grup da koyacağı ismin dini açıdan nitelikli olmasını isteyebilir. Almila ismi de son dönemlerde kız çocukları için yaygın olarak araştırılmaya başladı. Peki, Almila ne demek? Almila ismi Kur’an’da geçiyor mu? İşte bu isme ait merak edilen tüm konular.

Almila İsminin Anlamı Nedir? Almila Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

 

Almila, hangi dil kökünden türediği bilinmeyen bir sözcüktür. Anlamı kız çocukları için oldukça güzel olduğundan yaygın bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir.

Almila Ne Demek?

Almila’nın kelime anlamı “elma gibi kıpkırmızı yanaklı, güzel” demektir. Bu isimdeki kız bebeklerin kişilik özelliklerinin ise Almila’nın numerolojisinden etkilendiği düşünülmektedir. Bu kapsamda Almila adını taşıyanlar, sosyal hayata oldukça önem vermektedir. Eğlenceli bir yaşam tarzını belirlerler ve dışa dönük yapılarıyla toplum içerisinde oldukça sevilirler.

Rutine giren işler ve özel hayat bu kişileri bıktırmaktadır. Bu sebeple de sürekli bir heyecan ve yenilik arayışında bulunurlar. Disiplin konusunda zayıf sayılabilecek bu kişiler, detaylar hiç önem vermezler ve planlı çalışmayı da tercih etmezler. Planlı çalışmayı sevmemeleri neticesinde yaratıcı taraflarını geliştirmişlerdir.

Almila Kur’an’da Geçiyor mu?

Almila, Kuran-ı Kerim’de kendisine yer bulamamış bir isimdir. Herhangi bir sahabe de bu ismi kullanmamıştır. Ancak kelime manası incelendiğinde Almila’nın İslamiyet ile çelişecek herhangi bir durumu yoktur. Bu sebeple kız çocuklarına rahatlıkla verilebilmektedir.

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