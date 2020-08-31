Altın fiyatları 31 Ağustos 2020 son durum | Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? Geçen hafta kazandıran altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 31 Ağustos 2020 itibariyle Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte günün ilk saatleri itibariyle altın fiyatlarında son durum...

31 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatı alışta 462,29 TL satışta 468,28 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı alışta 754,20 TL satışta ise 764,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın fiyatı alışta 1.503,80 satışta ise 1.531,30

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatı alış 3.007,60 satış ise 3.043,70

YENİ ATA NE KADAR?

Alış fiyatı 3.097,90 satış fiyatı 3.123,10

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN NEDENLER

Hürriyet'ten Zeynel Balcı'nın yazısına göre; FED Başkanı Powell’ın Jackson Hole’deki açıklamaları piyasa dostu ve güvercin tonda bulundu. Açıklamalarda çıkan en belirgin izlenim, FED’in strateji değişikliğine gidilmesi ve ortalama yüzde 2’lik enflasyonu hedefleme kararı oldu. Buna göre, para politikası bir süreliğine enflasyonun yüzde 2’nin üzerine çıkmasına müsaade edecek ve hemen faiz artırımına gidilmeyecek.

Önceliğin istihdam artışı ve pandemiye bağlı ekonomik krizin atlatılmasına öncelik verilecek. Yapılan açıklamalar aslında mevcut piyasa iklimine uygun. Düşük faiz yanında piyasalara hiç olmadığı kadar bol para verildi. Bunun sonucu olarak uzun dönemde enflasyonda artış beklentisi kaçınılmaz bir sonuç. Salgın hastalığın ekonomi üzerindeki etkilerinin sürdüğü bir ortamda faiz artışı ve likidite kısıcı adım atılması zaten çok zor.

Yüksek enflasyon beklentisi ilk aşamada ABD 10 yıllık tahvil faiz oranlarında yükseliş eğilimi olarak yansıma gösterse de sonra zayıfladı. Powell’in faiz konusunda ağır davranacakları yönündeki açıklamaların ardından ABD doları değer kaybederken ( Dolar Endeksi geriledi) Euro değer kazandı.

Powell’in açıklamalarından anlaşılan, enflasyon yükselse de düşük faiz, bol likidite ortamı devam, önceliğimiz istihdam ve krizin atlatılması, gerisine sonra bakarız. Bunu piyasalar ve özellikle gelişen piyasalar için olumlu değerlendirmek mümkün.

Fed Başkanı Powell’in açıklamaları nedeniyle ABD uzun dönem tahvil faiz oranlarının yükselişi kısa bir dalgalanma ve kâr satışlarının ardından altın fiyatlarına yükseliş olarak etki etti.

Altın fiyatlarını etkileyen faiz, enflasyon, ABD doları, merkez bankaları para politikaları, güvenli liman ihtiyacı gibi parametrelere bakıldığında bunun nedeni anlaşılacaktır.

Faizin düşük kalacak olması, ABD dolarının zayıflaması, enflasyonda yükseliş beklentisi, merkez bankalarının parasal genişleme politikalarının sürmesi ve salgın hastalıkta artan vaka sayıları ve güvenli liman ihtiyacının devam ediyor olması altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyecek gelişmeler. Bu durumda Powell’in açıklamaları sonrası altın fiyatlarındaki yükselişi olağan karşılamak gerekir.

Rusya’nın geçtiğimiz günlerde bulduğu aşıya çok fazla destek ve onay gelmeyince altın fiyatları üzerindeki düşüş yönlü etkisi azaldı. Özetle, altın parlamaya devam ediyor.