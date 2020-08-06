06.08.2020 - 09:29 |
Altın fiyatları 6 Ağustos canlı takip ekranı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Yatırımcılar ve hediye olarak altın almak isteyenler altının güncel fiyatlarını araştırıyor. Gram altın 470 TL'yi geçti. Altın fiyatları ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler için detaylar haberimizde yer alıyor. İşte 6 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki hareketlilik gündemde yer alıyor. Çeyrek altının alış fiyatı 766 TL iken satış fiyatı ise 784 TL olarak yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. İşte 6 Ağustos altın fiyatları...
6 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:471,42 TL Satış Fiyatı: 476,54 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:766,20 TL Satış Fiyatı:784,10 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.527,40 TL Satış Fiyatı:1.565,80
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:3.054,90 TL Satış Fiyatı:3.116,80 TL