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26.03.2020 - 22:24 |

Altın fiyatları bugün ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu? 26 Mart yarım gram altın fiyatları alış/satış

Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcısı altındaki son rakamları araştırmaya devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı'daki son altın fiyatlarını araştırmayı sürdürüyor. En çok Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç liradan işlem görüyor sorularının cevapları aranıyor. Peki Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne durumda? İşte 28 Ocak güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu? 26 Mart yarım gram altın fiyatları alış/satış

Altın fiyatları yakından takip eden vatandaşlar, son zamanların en yüksek gram altın fiyatının farkıa varacak. Son zamanlar bir düşen, bir yükselen altın fiyatları bugün kaç lira? Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatlarını haberimizde derledik. Yatırım veya hediye amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatı hakkında bilgi almak isterken, var olan altınını bir ihtiyacını karşılamak için Türk lirasına çevirmek isteyenler ise altının alış fiyatı hakkında bilgi almak istiyor. Peki altın kaç para? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 335,16 TL / Gram altın satış fiyatı 336,56 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 509,57 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 521,42 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.015,96 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.042,84 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 2.101,98 TL / Tam altın satış fiyatı 2.155,83 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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