Altın fiyatları gram, çeyrek ne kadar? Haziran ayında yükseliş

25 Haziran 2020 Perşembe günü en çok merak edilen sorular arasına altın fiyatları girdi. Bugün altın alışverişi yapacak olan vatandaşları yakından ilgilendiren gram, çeyrek altın başta olmak üzere yarım ve tam altın fiyatlarının son dakika rakamları haberimizde. Haftanın üçüncü gününde altın fiyatlarının nasıl bir seyir izlediğini öğrenmek isteyenler, arayışa koyuldu. Gün içinde altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenler, güncel altın fiyatlarını haberimizin içeriğinden öğrenebilir.

ALTIN FİYATLARI 2020

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:388,76 TL Satış Fiyatı:389,60 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:633,70 TL Satış Fiyatı:637,70 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.263,60 TL Satış Fiyatı:1.274,10 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.527,00 TL Satış Fiyatı:2.540,20 TL

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Altın Fiyatları Hakkında

Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler vatandaşları altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Altın satmak mı mantıklı almak mı mantıklı? sorularına cevap aramaya yönlendirdi. Ancak bu sorunun cevabını bulmak çok meşakkatli. Çünkü altında alış satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor.

İstanbul'da birçok vatandaş altınlarını bozdurmak istediğinde Kapalıçarşı'daki kuyumcu esnafını ziyaret ediyor. Burada vatandaşlar altın borsasını, altındaki son durumu, serbest piyasada altın fiyatlarını daha yakından takip etme fırsatı buluyor.

Vatandaşların son dönemde en sıkça sorduğu soruların başında ise 'Altın fiyatları ne kadar?' sorusu yer alıyor. Son dakika haber akışının ardından çok sayıda yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Kimi İstanbul altın borsasını araştırmaya koyulurken kimi ise altın yorumlarını okuyup yatırımını ona göre şekillendiriyor. Bir başka yatırımcı ise altın alım satımını bankalar üzerinden gerçekleştiriyor. Kimi ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası altın rezervlerini merak edip internetten onun araştırmasını yapıyor.

Büyük yatırımcılar açısından altın fiyatı anlık saatlik ve hatta saliselik bile çok değerli olabiliyor. Çünkü saniyeler içinde onlarca para kazanıp veya kaybedebiliyor. Bu nedenle altın piyasası büyük yatırımcı için çok daha önemli bir yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyor.

Altın yatırımı yapacak olan bazı vatandaşlar ise geçmiş yıllardaki altın fiyatlarını arşiv kayıtlarından araştırıp yatırım yapacağı aracı ona göre belirleyebiliyor. Yukarıda sıraladığımız tüm bu soruların cevabını uzmanpara.milliyet.com.tr sayfasından canlı olarak takip edebilirsiniz.