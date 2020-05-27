27.05.2020 - 01:18 |
Altın fiyatları ne kadar? Çayrek ve gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları mayıs ayı başında rekor üstüne rekor kırarken son haftalarda kademe kademe düşmeye başladı. Bu hafta da altın fiyatlarında düşüş söz konusuydu. Bugün piyasaların açılmasıyla birlikte gözler gram, çeyrek yarım ve tam altın fiyatlarında olacak. İşte son durum...
7 Mayıs'ta rekor kıran altın fiyatları daha sonra her geçen gün düşüşe geçti. Bu sabah piyasalarn açılmasıyla birlikte yatırımcılar ve hediyelik olarak gram, çeyrek yarım ve tam altın alacak olanlar son durumu merak ediyor. İşte 27 Mayıs altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Bugün altın fiyatlarında düşüş devam ediyor.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:366,55 TL Satış Fiyatı:369,75 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:594,00 TL Satış Fiyatı:606,20 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:1.189,90 TL Satış Fiyatı:1.213,10 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:2.378,70 TL Satış Fiyatı:2.402,60 TL
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiCorona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.