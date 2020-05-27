Altın fiyatları ne kadar? Çayrek ve gram altın ne kadar oldu?

7 Mayıs'ta rekor kıran altın fiyatları daha sonra her geçen gün düşüşe geçti. Bu sabah piyasalarn açılmasıyla birlikte yatırımcılar ve hediyelik olarak gram, çeyrek yarım ve tam altın alacak olanlar son durumu merak ediyor. İşte 27 Mayıs altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bugün altın fiyatlarında düşüş devam ediyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:366,55 TL Satış Fiyatı:369,75 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:594,00 TL Satış Fiyatı:606,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.189,90 TL Satış Fiyatı:1.213,10 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.378,70 TL Satış Fiyatı:2.402,60 TL