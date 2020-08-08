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08.08.2020 - 18:50 |

Altın fiyatları ne kadar oldu? - (8 Ağustos) Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları kaç paraya yükseldi?

Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcısı altındaki son rakamları araştırmaya devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı'daki son altın fiyatlarını araştırmayı sürdürüyor. En çok Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç liradan işlem görüyor sorularının cevapları aranıyor. Peki Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne durumda? İşte 8 Ağustos güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? - (8 Ağustos) Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları kaç paraya yükseldi?

Güncel altın fiyatları ne kadar? Birikim ve yatırım yapmak isteyen milyonlarca vatandaşımız 8 Ağustos günü itibariyle altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası en çok merak edilen çeyrek altın, yarım altın ve gram altın ile ilgili güncel fiyatları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları ve altının bu haftaki ilerlemesi ile ilgili son yorumlar...

SON DAKİKA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:480,11 TL Satış Fiyatı: 480,25 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:798,30 TL Satış Fiyatı: 843,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.591,60 TL Satış Fiyatı:1.676,20 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.279,00 TL Satış Fiyatı: 3.459,00 TL

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