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07.02.2020 - 23:53 |

Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da güncel gram, çeyrek tam altın fiyatları kaç lira?

Kapalıçarşı'da altın ne kadara alınıp ne kadara satılıyor sorusu yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Alıcısı ve satıcısı altında son dakika fiyatları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Yurt genelindeki birçok kişi gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. İşte haftanın son iş günü itibariyle altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da güncel gram, çeyrek tam altın fiyatları kaç lira?

7 Şubat 2020 Haftanın son gününde altın fiyatları belli oldu. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı bugün kaç para? Altın almak isteyen veya altın bozdurmak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın alış fiyatı ve altın satış fiyatı haberimizde...

ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ne kadar oldu Kapalıçarşıda güncel gram, çeyrek tam altın fiyatları kaç lira

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Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
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