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26.10.2020 - 17:31 | | DHA

Altına girdiği tankere kamyonun çarpmasıyla öldü!

Sakarya’da, Metin Kaplan, dorseden gelen sesi kontrol etmek amacıyla altına girdiği asfalt yüklü tankere hızla gelen kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Altına girdiği tankere kamyonun çarpmasıyla öldü!

Kaza, öğleden sonra, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri yakınında meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Metin Kaplan, 06 YZG 90 plakalı asfalt yüklü tankerini, dorseden gelen ses üzerine yol kenarına park etti. Ardından da sesi kontrol için dorsenin altına girdi. Ancak bu sırada Mustafa Karatepe idaresindeki 42 K 7375 plakalı kamyon, park halindeki tankere arkadan çarptı. Kaplan, çarpmanın etkisiyle hareket eden tekerleklerin altında kaldı. Mustafa Karatepe ise kamyonda sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.  Metin Kaplan’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Mustafa Karatepe itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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