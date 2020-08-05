05.08.2020 - 15:02 | | İHA
Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu!
Denizli’de, yaşayan Alzheimer hastası yaşlı adam gece saatlerinden itibaren kayıp olarak aranıyor.
Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesinde yaşayan 90 yaşındaki Hüseyin Daştan, gece saatlerinde kayboldu. Aile üyeleri Alzkeimer hastası olduğu öğrenilen Daştan’ı bulmak için polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Yaşlı adamı arama çalışmalarına devam eden aile üyelerinin yanı sıra polis ekipleri de Daştan’ı arama çalışmaları başlattığı öğrenildi.
Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede evlilik teklifi sürpriziBitlis'te yaşayan Sedat Akbay, kız arkadaşı Esra Akbay'a,14 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açarak, evlilik teklifinde bulundu. Hastane odasının penceresinden teklifi görüp, sevinç gözyaşı döken genç kız da kağıda, 'Evet' yazarak karşılık verdi.