Son dakika haberler: Aman Korkutan uyarÄ±: Corona virÃ¼sten korunmak isterken aracÄ±nÄ±zÄ± yakmayÄ±n

AraÃ§ iÃ§erisinde bÄ±rakÄ±lan dezenfektan ve kolonya gibi alkol bazlÄ± maddeler, havalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla beraber tehlikelere yol aÃ§Ä±yor. Ä°zmit Ä°tfaiye MÃ¼frezesi Grup Amiri Murat AydoÄŸan, yaz mevsiminde araÃ§ iÃ§erisindeki sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼kselebileceÄŸini bunun da dezenfektan ve kolonya gibi maddelerin parlamasÄ±na neden olabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunarak, "TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan ve Ã¼lkemizde de gÃ¶rÃ¼len Covid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle alkol bazlÄ± dezenfektanlar ve kolonya gibi maddelerin kullanÄ±mÄ± yÃ¼ksek oranda arttÄ±. Bu da bazÄ± tehlikeleri beraberinde getiriyor. Sosyal hayatÄ±mÄ±zda gerek Ã§antalarÄ±mÄ±zda gerekse de araÃ§larÄ±mÄ±zda sÄ±k sÄ±k bulunduruyoruz bu maddeleri. Bu Ã¼rÃ¼nleri kullanÄ±rken SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan onaylÄ± Ã¼rÃ¼nleri kullanmamÄ±z gerekiyor. GÃ¼n iÃ§erisinde dezenfektan ve kolonyalarÄ±n araÃ§ iÃ§erisinde bulunmalarÄ± bazÄ± durumlarda tehlikelere yol aÃ§abiliyor" dedi.

'BU TARZ MADDELERÄ°N PARLAMA DERECELERÄ° Ã‡OK DÃœÅžÃœKTÃœR'

Murat AydoÄŸan dezenfektan ve kolonyalarÄ±n araÃ§ iÃ§erisinde bulundurulmasÄ± halinde gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n direkt gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ noktalar yerine, gÃ¼neÅŸ gÃ¶rmeyen yerlerde bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n daha doÄŸru bir tercih olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Dezenfektan ve kolonyanÄ±n parlama noktasÄ±nÄ±n daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunu sÃ¶yleyen AydoÄŸan ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±, araÃ§ camlarÄ± Ã¼zerinde mercek ve bÃ¼yÃ¼teÃ§ etkisi yaratmakta ve bu da aracÄ±n iÃ§erisindeki Ä±sÄ±yÄ± artÄ±rÄ±p sera etkisi yaratÄ±yor. IsÄ± araÃ§ iÃ§erisinde Ã§ok fazla birikebiliyor. Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n da artmasÄ±yla, dÄ±ÅŸarÄ±da hava 30 derecede seyrederken araÃ§ iÃ§erisinde daha yÃ¼ksek dereceye ulaÅŸabiliyor. Bu da araÃ§ iÃ§erisinde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dezenfektanlar ve kolonyalar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k tehlike oluÅŸturabiliyor. Bu tarz maddelerin parlama noktalarÄ± diye adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±caklÄ±k dereceleri Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼r. Bu nedenle ortamÄ±n Ä±sÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± nedeniyle bu maddelerin parlama noktasÄ±na ulaÅŸmasÄ± tehlike oluÅŸturabilir. Bu nedenle dezenfektan ve kolonya gibi maddeleri araÃ§ iÃ§erisinde kolÃ§aklarda, kapÄ± iÃ§ dÃ¶ÅŸemeleri ya da torpido gÃ¶zÃ¼ gibi gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n direkt olarak gelmediÄŸi yerlerde saklanmalarÄ± daha uygun olacaktÄ±r."

Â