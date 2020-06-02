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02.06.2020 - 07:00 |

‘Aman yolcu ezme beni’

‘Aman yolcu ezme beni’

Koronavirüs günlerinde insanların gitmemesi sayesinde İstanbul’un ormanlarındaki yaban hayatı canlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürü Mevlüt Özyanık şunları söyledi: “İstanbul’da tabiat parklarına, piknik yerlerine ve ormanlara girişlerin yasaklanmasıyla doğadaki bitki ve hayvanlar çoğaldı. Tilki, çakal, kara leylek, gri balıkçıl, şah kartalı gibi daha önce Belgrad Ormanları’nda zor görülen türlerimiz kendini özgürce göstermeye başladı. Normal zamanlarda İstanbul’daki yoğun nüfus, başta Belgrad Ormanı ve Kuzey Ormanları olmak üzere tabiat parklarına baskı yaparak birçok güzelliğimizin zarar görmesine neden oluyordu. Yasak sürecinde piknik alanlarında yeşermeler başladı, çiçekler koparılmadığı için dalında kaldı.”

1 Haziran’dan itibaren ise normalleşme sürecinin başlamasıyla park ve bahçelerde, mesire yerlerinde piknik, spor, yürüyüş ve gezi yapmak serbest bırakıldı.

Şimdi doğa tutkunlarının tek talebi, park ve bahçelerde yürüyüş, gezi yaparken oradaki canlılara zarar verilmemesi.

Belgrad Ormanları’nda yaşayan bir hayvanın ağzından söylemek gerekirse “Aman yolcu ezme beni”, bir çiçeğin dilinden söylemek gerekirse de “Aman ziyaretçi kopartma beni” diyoruz!

İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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