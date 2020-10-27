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27.10.2020 - 10:27 | | AA

Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait paramotor ele geçirildi

Hatay'da Amanoslar kırsalında terör örgütü PKK'ya ait paramotor ele geçirildi.

Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait paramotor ele geçirildi

"Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında bölgede çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, kırsalda bir paramotor buldu. Ele geçirilen paramotoru, 28 Eylül ve 10 Ekim'de Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a inen ve daha sonra etkisiz hale getirilen teröristlerin kullandığı bildirildi.

İskenderun'da balkonlara ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldıHatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ve çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından olay yerinde yapılan inceleme çalışması tamamlandı. Vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine ve balkonlara Türk bayrakları astı.
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