Amatör maratoncuyu erken teşhis kurtardı

İnce’de kalp-damar tıkanıklıklarının yüzde 20’sinde görülen ve halk arasında “gizli kalp” olarak bilinen “sessiz iskemi” bulguları tespit edildi. Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi’nde operasyona alınan İnce’nin tıkanan damarına üç stent takıldı. Sağlığına kavuşan İnce, “Kalp çarpıntım çok hafifti. Ama gene de boşvermedim ve hastaneye gittim. Tetkiklerden sonra beni anjiyoya aldılar. Damarlarımın tıkalı olduğunu öğrendim. Ailemde damar hastalıkları var. Böyle bir şey bende oluşmasın diye 15 sene önce yürüyüşe başladım. Daha sonra günde 20 kilometreye kadar koşmaya başladım. Beni kurtaran sporcu kişiliğimdi. Kalp kaslarımın kuvvetli olduğu söylendi” dedi.

Ölüm riski yüksek

Kalp krizinin tipik bulguları olan göğüste sıkışma, yanma, sol kola vuran ağrı gibi şikayetler olmadan da kalp krizi geçirebilen sessiz iskemi hastalarında gizli kalp tanısının ölümden sonra tespit edilebildiğini belirten Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun ise şunları söyledi: “Kalp damarlarında tıkanıklığı olanlar, özellikle efor esnasında ağrıyı hissederek dinlenmeye geçiyor. Bu uyarı sayesinde doktora daha erken başvurabiliyorlar. Ama gizli kalp hastalığı olanlarda göğüs ağrısı gibi erken uyarı mekanizması olmadığı için istirahate geçmezler, spor yapmaya ya da kalbi zorlamaya devam ederler. Bu da sonuçta kalp krizine zemin hazırlar. Bu sebeple gizli kalp hastalığı olanlar doktora geç başvuruyor. Bu hastalarda kalp krizine bağlı ölüm riski normal kalp krizi geçirenlere kıyasla en az iki kat daha yüksek.”