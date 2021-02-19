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19.02.2021 - 00:10 | | AA

Ambulans kaza yaptı! 3 yaralı var

Akpınar'dan Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta götüren Sedat Oğuz (55) yönetimindeki 40 AHH 593 plakalı ambulans, şehirler arası otobüs terminali yakınlarında kaygan zeminde devrildi.

Ambulans kaza yaptı! 3 yaralı var

Kaza da sürücü ile ambulansta bulunan sağlık çalışanları Emre Yıldız (27) ve Ahmet Koçer (26) yaralandı.

Ambulansta bulunan hasta, sürücü ve sağlık çalışanları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

Yaralıların ve ambulansta bulunan hastanın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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