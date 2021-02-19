19.02.2021 - 00:10 | | AA
Ambulans kaza yaptı! 3 yaralı var
Akpınar'dan Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta götüren Sedat Oğuz (55) yönetimindeki 40 AHH 593 plakalı ambulans, şehirler arası otobüs terminali yakınlarında kaygan zeminde devrildi.
Perseverance, Kızıl Gezegen Mars’a iniş yaptıAmerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Perseverance, 20 kamera ve mini helikopteriyle Kızıl Gezegen Mars'a iniş yaptı. Perseverance, Dünya ile uzaklığı Güneş etrafındaki yörüngesine göre 55 milyon ila 400 milyon kilometre arasında değişen Kızıl Gezegen'de yaşamın izlerini arayacak.