Ambulans sahibi: Benim suçum yok

Kayıt dışı özel ambulansların para karşılığı taksi hizmeti verdiğini ortaya çıkaran haberimizin ardından, Medclinic Sağlık Hizmetleri şirketinin kiraladığı ambulansın sahibi Milliyet’e konuştu. İsimini duyurmak istemeyen ambulans sahibi, aracını kiraladığı şirketin mühürlendiğinden gazetedeki haber vasıtasıyla haberdar olduğunu söyledi. Ortaya çıkan sahtekarlıkta kendisinin bir ihmalinin bulunmadığını öne süren ambulans sahibi şunları anlattı: “Kendim mühendisim. Uygun fiyata denk getirince 100 bin TL’ye ambulans aldım. İnternette de ‘Kiralık ambulans’ şeklinde ilan verdim. Yaklaşık 2 ay önce haberde el sıkıştığınız fotoğraftaki kişi (Muhammed Böcek) bana ulaştı. Geldiler, anlaştık. Sözleşmemizi yaptık ambulansı alıp gittiler. 2 aydır ‘Başvurumuzu yaptık, ruhsat almaya çalışıyoruz’ dediler. Bu haberi görünce şok oldum. Kiraya verdiğim Böcek’i aradım. Önce yalanladı, ardından ‘Biz arkadaşları zaten tanıyoruz, iş görüşmesi için gitmiştik aynı zamanda’ şeklinde konuştu. Benim burada bir suçum yok.

‘Cüzi miktar’

Ambulansı kiralayan kişinin İl Sağlık Müdürlüğü’nden ruhsatını alması lazım. Bu aşamada onların sorumluluğunda olan birşey. Sözleşmede usulsüz kullanım, herhangi bir şekilde sağlık hizmetleri dışında kullanılmaması maddesi var. Şirketin, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne ambulans uygunluk belgesi alması gerekliydi. Bunlar oluşturulmamış, ambulans olarak çalıştırma ruhsatı alınmamış. Klinikleri de mühürlenmiş. 2 aydır ambulans olarak çalıştırılması için uygunluk belgesi almalarını bekliyorduk. Ambulansın kirası çok cüzi bir miktardı. Uygunluğu aldıktan sonra 5 binden 15 bine kadar kiraya verecektik. Hukuki süreci başlatacağım.”

‘Sorumluluk taşır’

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Özel Ambulans ve Denetim Birimi sorumlusu Bahattin Şahan ise, ambulansı kiraya veren kişinin de sorumluluk taşıması gerektiğini belirtti. Tüzel veya özel şahısların ambulans alma hakkına sahip olduğunu belirten Şahan, “Mesela bir araç edindiniz ve ambulans olarak tescilini yaptınız. Bundan sonraki süreçte ambulans olarak çalıştırılacaksa sürecin il sağlık müdürlüklerinden uygunluk alınması şart. Bir ambulans uygunluk belgesi edinilmemiş ve sadece ilk ruhsat anlamındaki ambulans kaydı kalmışsa eğer, o kiraya veren arkadaşın da sorumluluğunu taşır. Teknik aksam anlamında sürekli İl Sağlık Müdürlüklerine müracaat ederek ambulans uygunluk belgelerini yenilersiniz. Bunların varlığı ve yokluğu sahibini de ilgilendiren bir durum.”

Ambulans ruhsatı alınmasının bahsedildiği gibi uzun bir süreç olmadığını belirten Şahan,”’İki aydır ambulansın uygunluğunu bekliyoruz’ diye bir şey yok. Eğer siz ‘Aracımı kiraya verdim, bundan sonrasına karışmıyorum’ diyorsanız başınıza gelen bu durumları da göğüslemek zorundasınız. Bu tarz illegal kullanımların önüne geçilmesi için kiraya veren kişi ya da kurumlarında dikkatli olması gerekir. Karşılıklı yaptıkları sözleşmelerde bu gibi illegal kullanımın durumlarına sebebiyet vermemeleri, tedbir almaları gerekir. Sıfırı yaklaşık 400-450 bin TL civarındaki bir aracın akıbetini bilmiyorum diyemezsiniz. Bu ambulansların içerisinde 15-20 bin TL’lik tıbbi cihazlar var.”

Milliyet’in manşetten verdiği VIP ambulans haberi, Türkiye’nin yoğun gündemine rağmen iki gündür kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Haberi yapan Milliyet muhabirleri Gökhan Kam ve Cihat Aslan, dün Kanal D televizyonunda canlı yayına çıkarak yaşadıklarını anlattı.

Pişkinliğe bak!

Milliyet’in ortaya çıkardığı ambulans rezaletinde hasta taşımak yerine taksi hizmeti veren Medclinic Şirketi Genel Müdürü Muhammed Böcek de polise ifade verdi. Böcek ifadesinde, Milliyet muhabirleri Gökhan Kam ve Cihat Aslan’la iş görüşmesi yaptıklarını öne sürerek, “Anadolu yakasına birlikte geçtiklerini, şahısların şoföre 100 TL bahşiş verdiğini söyleyerek suçlamaları kabul etmediğini” söyledi. Şoför olan Aykut Musaoğlu ise şoför olarak çalıştığını, iş görüşmesi için gittiklerini, iş görüşmesi sonucu Anadolu yakasına döneceklerini, bu şahısların da Anadolu yakasına geçeceklerinden birlikte geldiklerini söyledi. -FERİT ZENGİN İstanbul