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18.05.2020 - 09:31 | | DHA

Ambulans uçak,17 günlük Kübra bebek için havalandı

Ağrı'da, düşük kan şekeri nedeniyle nöbet geçiren 17 günlük Kübra Ceyhan bebek, Sağlık Bakanlığı'nca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Ambulans uçak,17 günlük Kübra bebek için havalandı

Tutak ilçesine bağlı Ataköy köyünde yaşayan Ceylan ailesinin bebekleri Kübra, rahatsızlanınca ailesi tarafından İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kan şekerinin düşük olduğu tespit edilen minik Kübra, ilk müdahalenin ardından da Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İki gün önce Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'ne alınan Kübra bebeğin tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesine karar verildi. Ambulansla Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na getirilen Kübra bebek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

Minik Kübra'yı uğurlamak için havalimanına gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin sağladığı imkanlarla gurur duyulması gerektiğini söyledi.

Sayan, şöyle konuştu:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bundan kaç yıl önce yer ambulansını bulamıyorduk. Hastanelerde rehine hastalar vardı. Bugün artık bir uçak ambulans iniyor, diğeri kalkıyor. Bu, Türkiye için, bizim ve bu memleketi seven herkes için bir gurur meselesidir. Buradan bütün Ağrılılar adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkenin vatandaşına sahip çıkmadığını, buna karşın Türkiye'nin 17 günlük bebek için Ağrı'ya ambulans uçak kaldırdığını dile getiren Sayan, bu hizmetin Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

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