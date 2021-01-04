Ameliyat olmasaydı engelli kalacaktı

Reyhan Karakaya 3 yaşındayken yalpalayarak yürümeye başlayınca ailesi doktora başvurdu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Davud Yasmin’in çift taraflı kalça çıkığı teşhisi koyduğu küçük kız, geçen 4 yılda altı ameliyatla iyileşti. Kızlarının 3 yaşındayken yürümeye başladığında sorun olduğunu anladıklarını anlatan baba Fırat Karakaya, “Bize ameliyatın çok riskli olduğunu hatta kızımızın engelli kalabileceğini söylediler. Araştırmalarımız sonucunda doktorumuza ulaştık. Hemen ameliyat planlaması yapıldı ve yıllarca sürdü. Kızım ilk ameliyatını olduğunda üç yaşındaydı şimdi yedi. Hastanede büyüdü adeta. Çok zor günler geçirdik ama şu an yürüyüşü düzeldi artık kendi başına yürüyebiliyor” dedi.

Erken teşhis önemli

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Davud Yasmin, küçük kızın hastaneye ilk geldiğinde erken teşhis aşamasını aştığını ve çok ileri evre kalça çıkığı geliştiğini belirterek, Reyhan’ın tedavi süreciyle ilgili şunları dedi:

“Prof. Dr. Ahmet Kıral başkanlığındaki, Doç. Dr. İbrahim Akmaz, Doç. Dr. Kenan Keklikçi ve benden oluşan ortopedik cerrahi ekiple 4 yıl içinde toplamda 6 kez yapılan cerrahi tedavi ile hastamız tam şifa ile sağlığına kavuşmuştur. Reyhan’ın şu an her iki kalçasında da çıkık düzeltilmiş olup büyüme kıkırdakları sağlıklı şekilde gelişimine devam etmektedir. Şu aşamadan sonra diğer çocuklar gibi okuluna gidip arkadaşları ile oynayabilir, sağlıklı şekilde hayatına devam edebilir. Bu tarz hastalıklarda ailelere önerimiz erken teşhis ve tedavinin çok önemli olmasıdır. Bu yüzden yeni doğanlarda ilk 2 ayda mutlaka kalça ultrasonografisi yapılması çok önemlidir.”