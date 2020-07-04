Amine bebek artÄ±k evinde

TÃ¼rkiye'nin en kÃ¼Ã§Ã¼k corona virÃ¼s hastalarÄ±ndan Amine bebek, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu. 37 gÃ¼nlÃ¼kken babasÄ± Murat Tepe(37), annesi TuÄŸba Tepe (28) ve ablasÄ± Elif Tepe (7) gibi corona virÃ¼se yakalanarak Prof. Dr. Cemil TaÅŸÃ§Ä±oÄŸlu Åžehir Hastanesi'nde tedavi altÄ±nda alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Durumu aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±nca yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nan minik kÄ±z, 45 gÃ¼nlÃ¼kken maske takÄ±larak ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ± arasÄ±nda yoÄŸun bakÄ±mdan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Tedavisine Ã¶nce hastanenin pediatri servisinde, daha sonra ise evinde devam edilen Amine, virÃ¼sle savaÅŸÄ± kazandÄ±. Ailece sapasaÄŸlam evlerinde olduklarÄ± iÃ§in Ã§ok mutlu olduklarÄ±nÄ± ifade eden anne ve babasÄ±, hastalÄ±k sÃ¼recinde yaÅŸadÄ±klarÄ± zor anlarÄ±, DHA'ya anlattÄ±.Â

"ÅžU ANDA HER ÅžEY YOLUNDA"



Anne TuÄŸba Tepe, "Ä°lk babasÄ± hastalandÄ±. 'Belki corona virÃ¼se yakalanmÄ±ÅŸsÄ±ndÄ±r git bir test yaptÄ±r' dedim. Pozitif olunca, 'sende varsa kesin Ã§ocuklara da geÃ§miÅŸtir' diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Hepimize geÃ§miÅŸ. Amine'ye test yapÄ±ldÄ±. 3 gÃ¼n sonra sonucu pozitif geldi. Prof. Dr. Cemil TaÅŸÃ§Ä±oÄŸlu Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼k. Bir gÃ¼n boyunca orada tuttular sonra durumu aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±nca yoÄŸun bakÄ±ma aldÄ±lar. Ben 'her ÅŸey bitti' diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ama ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun, Allah Amine'ye yaÅŸanacak Ã¶mÃ¼r vermiÅŸ. Ben pozitiftim yoÄŸun bakÄ±mdan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda, babasÄ±nÄ±n karantina sÃ¼resi dolmuÅŸtu ve zaten o gÃ¼n test yaptÄ±rmaya gitmiÅŸti. Sonra negatif geldi sonucu. Ã‡ok duygulandÄ±m, Ã§ocuÄŸu gÃ¶rÃ¼yorsun ama yaklaÅŸamÄ±yorsun. Ama zaten ben doÄŸduÄŸu andan itibaren hiÃ§bir ÅŸekilde Amine'yi koklamadÄ±m, Ã¶pmedim. YoÄŸun bakÄ±mdayken 8 gÃ¼n gÃ¶rmedim. Ondan sonra zaten servise Ã§Ä±kÄ±nca hastanede yanÄ±nda kalmaya gittim. GerÃ§ekten Ã§ok zordu. YoÄŸun bakÄ±ma aldÄ±klarÄ±nda 'bitti artÄ±k dedim' ama bir gÃ¼n sonra hemÅŸiresi aradÄ±, 'Amine'nin ateÅŸini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼k, her ÅŸey yoluna giriyor' dedi. UmutlandÄ±m biraz. 'Herkes orada senden daha iyi bakarlar' dedi. Ä°shal ve kusmasÄ± Ã§ok oldu. Zaten ateÅŸi son gÃ¼n 37.7'ye Ã§Ä±ktÄ±. Nefes darlÄ±ÄŸÄ± da baÅŸladÄ±. Hastaneden taburcu olduÄŸumuz andan itibaren de ishal ve kusmasÄ± bitmedi ama testler hep negatif geliyordu. Serum ya da ilaÃ§lardandÄ±r belki bilemiyorum ama ÅŸu an her ÅŸey yolunda" diye anlattÄ±.Â

"ACABA BENÄ° UNUTMUÅž MUDUR, BENÄ° TANIR MI? DÄ°YE DÃœÅžÃœNDÃœM"



YoÄŸun bakÄ±mda Amine'den uzak kaldÄ±ÄŸÄ± 8 gÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan, servise Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda onu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilk anÄ± ise gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla anlatan anne TuÄŸba Tepe, "Servise Ã§Ä±ktÄ±ktan bir gÃ¼n sonra ben gittim, 'Acaba beni unutmuÅŸ mudur, beni tanÄ±r mÄ±?' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum. Odaya girdiÄŸim anda yataÄŸÄ±nda yatÄ±yordu. 'Amine kÄ±zÄ±m ben geldim, beni tanÄ±dÄ±n mÄ±? Ben annenim' dedim. YÃ¼zÃ¼me baktÄ± ve gÃ¼ldÃ¼. Resmen tanÄ±dÄ±. Pozitiftim ben, aslÄ±nda Amine de pozitifti ama belki onunki geÃ§miÅŸtir bir umut diye hastane odasÄ±nda da uzak durdum. Doktorumuz da 'annesinin gelmesi daha iyi olur' demiÅŸ, 'anne sÃ¼tÃ¼yle daha iyi kendine gelir, ikisi birbirine destek olur' demiÅŸ. GerÃ§ekten de Ã¶yle oldu. Hastaneden Ã§Ä±kÄ±nca Ã§ok mutlu oldum. Eve geldik Elif yanÄ±mda, Amine yanÄ±mda, Murat yanÄ±mda. 4 kiÅŸiydik zaten, dÃ¶rdÃ¼mÃ¼z birlikte bu hastalÄ±ÄŸÄ± nasÄ±l atlatÄ±rÄ±z belki birimizden birine bir ÅŸey olur demiÅŸtim ama ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun sapasaÄŸlam geldik eve. Ã–zellikle bebeÄŸin hasta olmasÄ± Ã§ok zormuÅŸ. Biz bir ÅŸekilde anlatabiliyorduk kendimizi ama Amine anlatamÄ±yordu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"YOÄžUN BAKIMDAN Ã‡IKTIÄžINDA Ä°LK DOÄžDUÄžU GÃœN GÄ°BÄ° HÄ°SSETTÄ°M"



Baba Murat Tepe de, "Ben hasta olduÄŸumda eve geldim, 2-3 gÃ¼n sonra TuÄŸba'nÄ±n da pozitif olduÄŸu belli oldu. BirkaÃ§ gÃ¼n sonra da Amine hasta olunca tabii ki kahroldum, Ã§ok korktum. AkÅŸam yoÄŸun bakÄ±ma aldÄ±klarÄ±nda daha da korktum. Ama TuÄŸba'yÄ± teselli etmem lazÄ±mdÄ±. O benden daha Ã§ok etkileniyordu. TuÄŸba iÃ§in Ã§ok zor oldu. Ben hep iÃ§ten aÄŸladÄ±m. BunlarÄ± TuÄŸba'ya ilk defa sÃ¶ylÃ¼yorum. YoÄŸun bakÄ±mdan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n benim karantina sÃ¼rem bitmiÅŸti. Testim negatif Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸtÄ±, test yaptÄ±rmaya gidiyordum ama negatif olduÄŸum belliydi. Åžansa Amine'den bir haber alÄ±r mÄ±yÄ±m diye gittiÄŸimde, yoÄŸun bakÄ±mdan Ã§Ä±karacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi doktorlar. YoÄŸun bakÄ±mdan Ã§Ä±kÄ±nca daha fena oldum Ã§Ã¼nkÃ¼ yaklaÅŸÄ±k 13 gÃ¼ndÃ¼r gÃ¶rmÃ¼yordum. Sanki ilk doÄŸduÄŸu gÃ¼n gibiydi. Bir de o kÃ¼Ã§Ã¼k yÃ¼zÃ¼ne maske takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok tatlÄ± olmuÅŸtu. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r geÃ§ti. YoÄŸun bakÄ±mdan Ã§Ä±kmasÄ± bana Ã¼mit oldu. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r her ÅŸey dÃ¼zeldi, ailece beraberiz" diye konuÅŸtu.Â

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