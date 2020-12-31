Amorti nedir, ne kadar kazandırıyor? 2021 Milli Piyango yılbaşı bileti amorti çekilişi saat kaçta, ikramiyesi ne kadar?

Amorti çekilişi ile ilgili ayrıntılar gündemde araştırılıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün saat 14.30'da başlayacak. Vatandaşlar amortinin anlamını , ikramiye tutarını ve amorti çekiliş saatini merak ediyorlar. Peki Amorti nedir ne kadar kazandırıyor? 2021 Milli Piyango amorti çekilişi saat kaçta?

AMORTİ NEDİR?

Amorti, Milli Piyango çelişinde biletin son rakamına göre veriliyor.

AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Amorti ikramiyesi biletin değeri kadardır. Örneğin çeyrek bilete ikramiye çıkarsa çeyrek bilet bedeli olan 25 TL kazanılır.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yılbaşı çekilişi bugün saat 14.30'da başlıyor. Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23.00'de gerçekleştirilecek.