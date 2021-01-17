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17.01.2021 - 18:25 | | AA

Anadolu Otoyolu'nda 16 araçlı zincirleme kaza! 8 yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda 16 araçlı zincirleme kaza! 8 yaralı var

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti Gölyaka gişeleri mevkisinde, aralarında tır ve otomobillerin bulunduğu 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolunda 16 araçlı zincirleme kaza 8 yaralı var


Araçların yolu tıkaması sonucu İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Kaza nedeniyle otoyolda araç kuyrukları oluşurken, sürücüler yolun açılmasını bekliyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Otoyolunda 16 araçlı zincirleme kaza 8 yaralı var


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