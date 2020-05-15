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15.05.2020 - 05:40 | | AA

Anadolu Otoyolu'nda cip devrilen TIR'a çarptı! Yaralılar var...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cipin devrilen tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda cip devrilen TIR'a çarptı! Yaralılar var...

 

Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden Hasan Uzuner idaresindeki 06 FF 1956 plakalı tır, Bolu Doğu gişelerine yaklaşık 5 kilometre kala devrildi.

Aynı yöne giden Emrullah Çakmak yönetimindeki 06 BTE 332 plakalı cip, devrilen tıra çarparak refüje savruldu.

Kazada tır şoförü ile cipte bulunan Safiye ve Yusuf Yılmaz yaralandı, sürücü Çakmak kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otoyola devrilen tır nedeniyle Ankara istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Trafik ve Karayolları ekipleri, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Otoyolunda cip devrilen TIRa çarptı Yaralılar var...

Anadolu Otoyolunda cip devrilen TIRa çarptı Yaralılar var...

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