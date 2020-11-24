Y.D. yÃ¶netimindeki 34 DHS 694 plakalÄ± cip, Anadolu Otoyolu Ä°stanbul istikameti Bolu DaÄŸÄ± geÃ§iÅŸi 3. ViyadÃ¼kler mevkisinde, aynÄ± yÃ¶nde Ã¶nÃ¼nde seyreden C.B. idaresindeki 55 ADS 660 plakalÄ± otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle yolda ters dÃ¶nen araÃ§lardaki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler Y.D. ve C.B. ile otomobilde bulunan S.B. yaralandÄ±.

Olay yerine DÃ¼zce ve Bolu'da gelen 112 Acil Servis ambulanslarÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lar, DÃ¼zce AtatÃ¼rk Devlet ve DÃ¼zce Ãœniversitesi EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama hastanelerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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