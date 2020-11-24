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24.11.2020 - 16:37 | | AA

Anadolu Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpÄ±ÅŸtÄ±: 3 yaralÄ±

Anadolu Otoyolu'nun DÃ¼zce kesiminde ciple otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 3 kiÅŸi yaralandÄ±. Kaza nedeniyle yolda tek ÅŸeritten saÄŸlanan trafik, araÃ§larÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan normale dÃ¶ndÃ¼.Â

Anadolu Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpÄ±ÅŸtÄ±: 3 yaralÄ±

Y.D. yÃ¶netimindeki 34 DHS 694 plakalÄ± cip, Anadolu Otoyolu Ä°stanbul istikameti Bolu DaÄŸÄ± geÃ§iÅŸi 3. ViyadÃ¼kler mevkisinde, aynÄ± yÃ¶nde Ã¶nÃ¼nde seyreden C.B. idaresindeki 55 ADS 660 plakalÄ± otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle yolda ters dÃ¶nen araÃ§lardaki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler Y.D. ve C.B. ile otomobilde bulunan S.B. yaralandÄ±.

Olay yerine DÃ¼zce ve Bolu'da gelen 112 Acil Servis ambulanslarÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lar, DÃ¼zce AtatÃ¼rk Devlet ve DÃ¼zce Ãœniversitesi EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama hastanelerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Anadolu Otoyolunda cip ile otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 3 yaralÄ±

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ABD'de çölde keÅŸfedilen gizemli metal blok paniÄŸe neden olduABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasÄ±nda yere dikilmiÅŸ olarak bulunan gizemli blok eyalette merak uyandÄ±rdÄ±.
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