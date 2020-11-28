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28.11.2020 - 10:46 | | AA

Anadolu Otoyolu'nda kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, iki TIR'ın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı, otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Anadolu Otoyolu'nda kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Alınan bilgiye göre, Ufuk A. yönetimindeki 41 YE 027 plakalı TIR, aynı yönde giden Özkan Ö. idaresindeki 41 KG 426 plakalı TIR' ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Ufuk A, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım sağlanamaması sonucu uzun araç kuyruğu oluştu. Güzergahı kullanan araçlar, Dilovası turnikelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Öte yandan kaza yerine 30 metre uzaklıkta başka bir TIR'ın da yoldan çıkarak kaza yaptığı görüldü.

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