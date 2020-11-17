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17.11.2020 - 22:58 | | AA

Anadolu Otoyolu'nda korkutan yangın! Küle döndü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınlarında dinlenme tesisinde park halinde bulunan tekstil yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mehmet Sinan Avcı idaresindeki 31 APJ 60 plakalı tekstil yüklü TIR'ın dorsesinde, Bolu Dağı Tüneli yakınlarında bulunan bir dinlenme tesisinde park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa süre içinde büyüyen yangına vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Bu arada tırın yandığını gören sürücü tır kupasını kasasından çıkararak olay yerinden uzaklaştırdı.

Anadolu Otoyolunda korkutan yangın Küle döndü


Olay yerine gelen Karayolları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerine gelen iş makinası yardımı ile dorsedeki tekstil malzemesi yüklü çuvallar yere döküldü. Düşen ve yanan çuvallar ekiplerce söndürüldü.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bolu'da tekstil yüklü tır yandıAnadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınlarında dinlenme tesisinde park halinde bulunan tekstil yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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