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05.01.2021 - 23:07 | | AA

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazasÄ±: 6 yaralÄ±

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibÃ¼sÃ¼n TIR'a arkadan Ã§arpmasÄ± sonucu 6 kiÅŸi yaralandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, otoyolun Ankara istikameti RÃ¼zgarlÄ± rampasÄ±nda 06 DP 0090 plakalÄ± minibÃ¼s, yolda "makaslayan" Alaattin A. 34 RZ 956 plakalÄ± TIR'a arkadan Ã§arptÄ±.

Kazada minibÃ¼s ve TIR'dan toplam 6 kiÅŸi yaralanÄ±rken olay yerine saÄŸlÄ±k, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Anadolu Otoyolunda trafik kazasÄ±: 6 yaralÄ±

TIR'Ä±n dorsesindeki Ã§elik malzemeler yola dÃ¶kÃ¼ldÃ¼, otoyolun Ankara istikameti trafiÄŸe kapandÄ±, uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu.

Ä°tfaiye ekipleri, araÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸan 3 kiÅŸiyi kurtararak saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerine teslim etti.

Anadolu Otoyolunda trafik kazasÄ±: 6 yaralÄ±

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazasÄ±Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün tÄ±ra arkadan çarpmasÄ± sonucu 6 kiÅŸi yaralandÄ±.
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