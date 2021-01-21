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21.01.2021 - 19:24 | | AA

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası nedeniyle 2 kişi yaralandı, otoyolun her iki yönünde araç yoğunluğu oluştu.

Gebze gişeler mevkisi Ankara istikametinde, A.Ç. yönetiminde 34 CNT 738 plakalı tır ile M.C'nin kullandığı 43 FD 710 plakalı tır ve F.K. idaresindeki 34 HA 0983 minibüsün çarpıştı.

M.C'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır, bariyerleri aşarak yolun İstanbul yönüne geçti.

Anadolu Otoyolunda zincirleme kaza Trafik kilitlendi


Yaralanan minibüs sürücüsü F.K. ile tır sürücüsü M.C. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tırın kaldırılması için otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. güzergahta araç yoğunluğu oluştu. Bölgede tedbir alan ekipler, sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendirdi.

Anadolu Otoyolunda zincirleme kaza Trafik kilitlendi


Kaza nedeniyle Ankara yönünde de trafik akışı kontrollü sağlanabiliyor.


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