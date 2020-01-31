MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası!
ABONE OL
31.01.2020 - 05:30 | | DHA

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası!

Bolu'da, TEM yolunda 3 yolcu otobüsü, 2 TIR ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası!

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM yolunun Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Korkmaz yönetimindeki 63 FC 474 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kaydı. Ardından da bu araçla birlikte 3 yolcu otobüsü, bir hafif ticari araç ve 2 TIR birbirine girdi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi.

Kazada, kapısı açılıp yola savrulan TIR'ın sürücüsü Mehmet Korkmaz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazaya karışan yolcu otobüslerinden birinin sürücüsü Yüksel Avcı da araçta sıkıştı. Sıkışan sürücü yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.  Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor. Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

Milliyet'te Haftanın Özeti (31 Ocak 2020)İşte Türkiye ve dünyada aftanın öne çıkan haberleri...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Herkesin gözünden kaçan detay!

Herkesin gözünden kaçan detay!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

İnternet kafelere yeni düzenleme

İnternet kafelere yeni düzenleme

Sıradaki Haber