Anadolu Ãœniversitesi aÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim sÄ±navlarÄ± internetten yapÄ±lacak

Â

AÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Åžafak Ertan Ã‡omaklÄ±, RektÃ¶rlÃ¼k Senato Salonu'nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Sistemi'nde eÄŸitimlerin devam ettiÄŸini hatÄ±rlatarak, evinde, iÅŸ yerinde olan tÃ¼m aÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Ã¶ÄŸrencilerinin "Evde kal" sloganÄ±yla eÄŸitimden baÄŸÄ±nÄ± kopartmadan bilgi akÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Â 1 milyondan fazla Ã¶ÄŸrencisi bulunan AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Sistemi'nde 18-19 Nisan'da yapÄ±lacak sÄ±navlarÄ±nÄ±n durumunun merak edildiÄŸini belirten Prof. Dr. Ã‡omaklÄ±, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

Â "BugÃ¼n itibarÄ±yla 3 haftalÄ±k bir sÃ¼reÃ§ var. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ki en Ã¼st makam CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile diÄŸer birimlerin aldÄ±ÄŸÄ± kararlar Ã§erÃ§evesinde insanlarÄ± bir araya getirmeme konusunda hemfikir kaldÄ±k. Ä°lgili kurumlarÄ±mÄ±z ve Senato kararÄ±mÄ±zla AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Sistemi'nin devam ettirilmesi ve yetki alarak bu erteleme yapÄ±lacaksa ertelemenin, deÄŸilse baÅŸka baÅŸka bir Ã§Ã¶zÃ¼m yolu varsa bunu aramanÄ±n yollarÄ±na gittik. Bu doÄŸrultuda AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme fakÃ¼ltelerinin 2019-2020 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± bahar dÃ¶nemi ara sÄ±navlarÄ±nÄ±n 18 Nisan-7 MayÄ±s tarihlerinde 20 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼reÃ§te internet tabanlÄ± ortamlarda gerÃ§ekleÅŸtirilmesi kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r."

Â Prof. Dr. Ã‡omaklÄ±, Bilgisayar AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezi, AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Sistemi'ndeki fakÃ¼lteler, Test AraÅŸtÄ±rma Birimi, Ã–ÄŸrenim Teknolojileri AraÅŸtÄ±rma, GeliÅŸtirme Birimi gibi birimlerin yetkilileriyle toplantÄ± yaparak sÄ±nav sÃ¼reÃ§lerine iliÅŸkin bÃ¼tÃ¼n olasÄ±lÄ±klarÄ± deÄŸerlendirdiklerini ve Ã¶ÄŸretim sÃ¼reÃ§lerinin aksamamasÄ± bakÄ±mÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir sorumluluk alÄ±narak ara sÄ±navlarÄ±n internet ortamÄ±nda yapÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸini vurguladÄ±.

KÄ°ÅžÄ°YE Ã–ZEL SINAVÂ

AlÄ±nan kararda sÄ±nav sÃ¼reÃ§lerinde Ã¶ÄŸrencilerin bir arada bulunmalarÄ±nÄ±n meydana getireceÄŸi salgÄ±n riski baÅŸta olmak Ã¼zere sÄ±navlarÄ±n ertelenmesi durumda mezuniyetlerinin gecikmesi ve Ã¶ÄŸretim sÃ¼recinin uzamasÄ± gibi ortaya Ã§Ä±kacak olumsuzluklarÄ±n da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunu anlatan RektÃ¶r Ã‡omaklÄ±, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu kararla 1 milyonu aÅŸkÄ±n Ã¶ÄŸrenci iÃ§in internet tabanlÄ± sÄ±nav uygulamasÄ±n yÃ¶nelik bÃ¼tÃ¼n hazÄ±rlÄ±klar tamamlanmÄ±ÅŸ ve ayrÄ±ca AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Sistemi'nin Ã§ok farklÄ± sosyo demografik gruplardan oluÅŸan Ã¶ÄŸrenci Ã§eÅŸitliliÄŸi gÃ¶zetilerek kapsamlÄ±, detaylÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bahar dÃ¶nemi ara sÄ±navlarÄ±nÄ±n internet tabanlÄ± ortamda gerÃ§ekleÅŸtirilmesi iÃ§in gerekli hazÄ±rlÄ±klar tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r. AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim sÄ±navlarÄ± ilk defa internet ortamÄ±nda kiÅŸiye Ã¶zel olarak gerÃ§ekleÅŸtirilecektir. SÄ±nava katÄ±lan her Ã¶ÄŸrenci eÅŸ deÄŸer farklÄ± sorularla karÅŸÄ±laÅŸacaktÄ±r. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi internete eriÅŸim saÄŸlayabilen her tÃ¼rlÃ¼ materyalin kullanÄ±lmasÄ±na dÃ¶nÃ¼k testler de gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. Ã–ÄŸrenciler istedikleri gÃ¼n ve saatte bulunduklarÄ± yerden sÄ±nav sistemine internet eriÅŸimi Ã¼zerinden giriÅŸ yapabilecektir."

Â REFAKATLÄ° 2 BÄ°N 623 Ã–ÄžRENCÄ° Ä°Ã‡Ä°N DE HAZIRLIK YAPILDI

Â Prof. Dr. Ã‡omaklÄ±, AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Sistemi'nde 2 bin 623 refakatli (dezavantajlÄ±, engelli) Ã¶ÄŸrenci olduÄŸuna deÄŸinerek, onlarÄ±n da sÄ±navlara dahil olabileceÄŸini ve bu konuda hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Â Yurt dÄ±ÅŸÄ± programlarÄ±ndaki Ã¶ÄŸrencilerin de sÄ±nav takvimi deÄŸiÅŸmeden ara sÄ±navlarÄ± iÃ§in aynÄ± olanaklarÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ã‡omaklÄ±, "SÄ±nav sÃ¼resince baÅŸta saÄŸlÄ±k personelimiz olmak Ã¼zere zorunlu sebeplerle gÃ¶revi baÅŸÄ±nda olan kamu personeli Ã¶ÄŸrencilerimiz iÃ§in alternatif Ã§Ã¶zÃ¼mler sunabilmek amacÄ±yla tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z bitirildi." diye konuÅŸtu.

Â RektÃ¶r Ã‡omaklÄ±, Ã¶ÄŸrencilerin resmi kanallardan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalar dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir bilgiye itibar etmemesini istedi.

Â