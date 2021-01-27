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27.01.2021 - 14:38 | | DHA

Anadolu Yakası'nda beklenen kar yağışı başladı

 İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Kartal'ın yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Kar, öğle saatlerinde Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda beklenen kar yağışı başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar, yağmaya başladı.

Sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nda başlayan kar, öğle saatlerinde Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kartal Aydos’ta da kar yağdı.

Anadolu Yakasında beklenen kar yağışı başladı

Binadan kopan beton parçaları otomobili bu hale getirdi!İzmir’de etkili olan fırtınada 2 katlı binadan kopan beton parçaları, park halindeki otomobilin üzerine düşerek, hasara neden oldu. Otomobilin sahibi, "Bina sahibinden şikayetçi olacağım. Beton parçaları, birinin üzerine düşseydi ölümüne de neden olabilirdi" dedi.
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