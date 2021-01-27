27.01.2021 - 14:38 | | DHA
Anadolu Yakası'nda beklenen kar yağışı başladı
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Kartal'ın yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Kar, öğle saatlerinde Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Binadan kopan beton parçaları otomobili bu hale getirdi!İzmir’de etkili olan fırtınada 2 katlı binadan kopan beton parçaları, park halindeki otomobilin üzerine düşerek, hasara neden oldu. Otomobilin sahibi, "Bina sahibinden şikayetçi olacağım. Beton parçaları, birinin üzerine düşseydi ölümüne de neden olabilirdi" dedi.