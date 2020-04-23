23.04.2020 - 18:55 |
Analitik Ne Demek? Analitik Zeka Ve Analitik Düşünme Nedir?
Konuşmalarda ve internet ortamında analitik kelimesi bulunur. Analitik zeka ve analitik kelimesine dair pek çok kez işitmişizdir. Anlamını bilmediğimiz bu kelimelerin zaman zaman bizleri merak içerisinde bıraktığı da bir gerçektir. Analitik zeka ve analitik düşünme analitik kelimesi ile bağlantılı olan ve anlamı itibari ile de yabancı dilden dilimize geçmiş bir kelimedir. Peki, sıkça duyduğumuz analitik ne demek? Analitik zeka ve analitik düşünme nedir? Sizler için bu soruların cevaplarını derledik.
Analitik kelimesi yabancı dilden dilimize geçmiş ve artık hemen hemen herkesin kullandığı bir kelimedir. Gündelik hayatta analitik kelimesini pek çok kez işitiriz. Dolayısıyla kelimenin anlamına dair araştırma yaparız. Analitik kelimesinin kökeni Yunancadır.
Analitik Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
1. Çözümlemeli
2. Çözümsel olan şey.
Analitik Zeka ve Analitik Düşünme Nedir?
Analitik zeka ve analitik düşünme birbirleri ile bağlantılı olan anlamlara sahiptirler. Analitik zeka demek bir konu da veya bir olay karşısında hemen çözüm odaklı düşünen zekaya denilir. Analitik düşünme ise çözümsel olarak düşünen ve olaylar karşısında çözüm üreterek düşünmeye denilmektedir.