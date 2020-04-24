Anarşist Nedir? TDK'ya Göre Anarşistlik Ve Anarşist Olmak Ne Demektir?

Fransızca 'anarchie' kelimesinin evrilmesiyle Türkçede anarşi olarak kullanılmakta olan kelimenin anlamı TDK'ya göre, yönetimsizlik, kargaşa anlamlarını taşımaktadır.

Anarşist Nedir?

Anarşist kelimesinin anlamı, TDK'ya göre, varolan otoriteye, düzene ve yönetenlere karşı olan, isyan eden kişi anlamına gelmektedir. Çoğu zaman terörist kelimesi ile karıştırılmakta olup, yanlış kullanımı söz konusudur. Anarşist, anarşizmi hayat görüşü olarak benimsemiş ve pasif eylemleri olan kişiye verilmiş olan isimdir. Aynı zamanda sıfat olma özelliği taşır.

TDK'ya Göre Anarşistlik ve Anarşist Olmak Ne Demektir?

Anarşi kelimesinden türemiş olan, anarşist kelimesinin anlamı, TDK kaynaklarına göre, her türlü otoriteye karşı çıkan, kişisel yönetim ve özgürlükleri savunan, toplumdaki her bireyin kendi öz inançlarını temsil etmesini arzulayan bir düşünce türüdür. Anarşist ise, bu düşünceye sahip kişilere verilen isimdir. Birçok anarşist akım bulunmakla beraber, zorlayıcı ve baskıcı toplumsal düzene başkaldırı, isyan anlamları taşımaktadır.